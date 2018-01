L'Onu et les partenaires cherchent 515 millions de dollars pour l'aide humanitaire en Rca en 2018

25 Janvier 2018

Genève, Suisse, 25 janvier (Infosplusgabon) - Vu que plus de la moitié de la population en République centrafricaine (Rca) aura besoin d'assistance humanitaire en 2018, les Nations unies, le gouvernement et les partenaires sont à la recherche de 515,6 millions américains pour faire face à la crise.

“La situation exige plus que jamais une plus grande attention”, a déclaré le coordonnateur humanitaire des Nations unies, Najat Rochdi, lors du lancement, mercredi, du Plan de réponse humanitaire 2018.

Le bureau des Nations unies pour la Coordination des Affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) a souligné qu'à cause de la violence perpétrée par des groupes armés, plus d'un sur quatre Centrafricains est soit déplacé interne ou vit comme réfugié.

Un communiqué onusien a indiqué que le nombre de personnes déplacées internes a augmenté de plus de 70 pour cent depuis le premier trimestre 2017. Cela a empêché des milliers d'enfants de bénéficier de leurs droits à l'éducation. La combinaison de ces facteurs signifie que 2,5 millions sur un total de 4,6 millions de Centrafricains auront besoin d'assistance humanitaire en 2018.

Mme Rochdi a cependant exhorté la Communauté internationale à demeurer confiante et optimiste et souligné qu'une synergie des efforts aux niveaux national et international allait permettre à tous ''d'accompagner le pays dans sa marche vers le bien-être de la population, la paix et le développement”.

En 2017, grâce au soutien des bailleurs et de l'engagement indéfectible de la communauté humanitaire, 255 millions de dollars américains ont été mobilisés pour fournir une assistance alimentaire aux nécessiteux.

Plus de 60.000 enfants ont bénéficié de l'assistance, particulièrement des activités éducatives dans les sites de déplacement et les communautés d'accueil. De généreuses contributions ont permis “aux enfants de retrouver le sourire”, a-t-elle déclaré.

Mme Rochdi a exhorté la Communauté internationale à faire un effort supplémentaire dans leur engagement pour assurer un avenir meilleur pour les enfants, les femmes et les hommes de ce pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/IUN/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon