Bénin : 7,2 milliards FCFA de l'Union européenne pour soutenir la politique agricole du pays

25 Janvier 2018

Cotonou, Bénin, 25 janvier (Infosplusgabon) - L'Union européenne vient de transférer au budget de l’Etat du Bénin, quelque 7,2 milliards F CFA pour soutenir la politique et les réformes du secteur agricole de ce pays, a-t-on appris ce mercredi à Cotonou, de la délégation nationale de cette institution.

Le renforcement de la crédibilité de la politique agricole du Bénin, à travers l'approbation par le conseil des ministres en novembre dernier, du Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole et du Plan National d'Investissement Agricole et la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, harmonisés sur les orientations de l'Union Economique et Monétaire Ouest- Africaine, a permis à l'UE d'autoriser ce premier décaissement de 7,2 milliards FCFA, précise-t-on.

D’un coût global de 36 milliards F CFA, l’appui de l’UE au Programme d'Appui au Développement Durable du Secteur Agricole (PADDSA), signé en novembre 2017, permettra la mise en œuvre des réformes de la politique agricole, l’amélioration de la gouvernance et de la fourniture des services du secteur sur une période de 5 ans.

Les résultats escomptés concernent un meilleur accès aux intrants, à l'appui-conseil, au financement et la sécurisation du statut agricole du foncier, indique-t-on.

La délégation de l'UE rappelle que ce transfert qui vient s'ajouter aux 23,8 milliards de F CFA décaissés en décembre 2017 dans le cadre du Contrat de bonne gouvernance et de développement (CBGD) et du Programme d’Appui au Développement du Territoire (PADT), pour la conduite des réformes en vue de créer un Etat plus moderne et une décentralisation plus efficace, porte à 31 milliards de F CFA, au total, le montant de l'appui de l'UE au budget de l'Etat béninois en 2017.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOP/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon