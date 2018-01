Le Mali fête la troisième édition du Festival culturel dogon

24 Janvier 2018

Bamako, Mali, 24 janvier (Infosplusgabon) - Le ministre malien de la Culture, Mme N'Diaye Ramatoulaye Diallo, a procédé mardi, à la Place du Cinquantenaire, à Bamako, au lancement de la 3ème édition du Festival culturel dogon ou Festival Ogobagna, qui prendra fin le 28 janvier prochain.

Pendant environ une semaine, le public va assister aux prestations de troupes traditionnelles venues du pays dogon et d’ailleurs (sonrai, peul, bambara, arabe, malinké, bozo).

La manifestation sera également marquée par des conférences-débats, une foire d’exposition de l’artisanat malien, des consultations médicales traditionnelles, des concerts géants, des contes et légendes dogon et la lutte traditionnelle.

Le thème retenu pour cette édition est "la problématique des savoirs traditionnels en matière de santé", en raison des énormes potentialités du Mali dans le domaine de la médecine traditionnelle, notamment le pays dogon.

Initié en janvier 2015, le Festival Ogobagna est un événement annuel proposé par la commission technique des cadres de l’Association malienne pour la protection et la promotion de la culture dogon "Ginna Dogon", elle même créée en 1991 en vue de la protection et de la promotion de la culture dogon qui suscite, depuis des années, l’admiration du monde entier, indiquent les organisateurs du festival.

"Ce rendez-vous est plus qu’un simple festival. Il vise à offrir à la population citadine les éléments culturels du monde dogon en s’ouvrant aux autres communautés culturelles avec lesquelles ce monde forme un tout sociologiquement et historiquement bien ancré", a indiqué lors du lancement, le président de "Ginna Dogon", Mamadou Togo.

Les dogons sont une ethnie de riche culture qui vivent dans la région de Mopti (Centre-Mali), notamment dans les cercles (préfectures) de Bandiagara, de Koro, de Bankass et de Douentza, zone touristique la plus prisée au Mali par les touristes étrangers grâce à ses potentialités comme les falaises de Bandiagara, les masques dogon et bien d'autres aspects culturels.

Avant la crise sécuritaire qui a ébranlé le Mali à partir de 2012, le pays dogon était la destination préférée des touristes. Les activités touristiques injectaient dans l'économie de cet espace (classé aujourd'hui zone rouge par les Européens), plusieurs milliards de FCFA par an et nourrissaient la plupart des populations.

