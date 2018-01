Guterres exhorte les forces de sécurité de la RDC à faire preuve de retenue

23 Janvier 2018

New York, Etats-Unis, 23 janvier (Infosplusgabon) - Suite à des rapports faisant état d'au moins six personnes tuées dimanche lors de manifestations politiques organisées en République Démocratique du Congo (RDC), le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a exhorté les forces de sécurité congolaises à respecter la liberté d'expression et de manifestation du peuple.

"Le secrétaire général a exhorté les forces de sécurité congolaises à faire preuve de retenue", indique un communiqué publié par le porte-parole onusien, Stéphane Dujarric, suite aux rapports indiquant qu'en plus des morts on a dénombré 63 personnes souffrant de blessures après les manifestations qui exigent la mise en œuvre de l’accord politique du 31 décembre 2016.

M. Guterres a exhorté les autorités congolaises à mener une enquête diligente sur ces incidents et à traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes.

Des manifestations similaires menées trois semaines auparavant avaient aussi causé plusieurs morts. Les manifestations avaient eu lieu au sein d'églises et à cet effet, le patron des Nations unies a exhorté aujourd'hui toutes les parties concernées à s'engager à respecter scrupuleusement les lieux de culte.

L'accord, au centre des manifestations– facilité par les médiateurs de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) – a permis au président Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà de son mandat et stipule que des élections pacifiques, crédibles et inclusives seront organisées en RDC d'ici fin décembre 2017.

Elles auraient été reportées à décembre 2018, ce qui a provoqué de violentes manifestations vers la fin du mois dernier.

"Le secrétaire général a une fois de plus exhorté les parties prenantes congolaises à œuvrer dans le sens de la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre, qui demeure la seule voie viable pour la tenue d'élections, de transfert pacifique de pouvoir et de consolidation de la stabilité dans le pays", conclut le communiqué.

