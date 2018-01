Tripoli et les villes de l'Ouest libyen frappées par une pénurie d'essence

23 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 23 janvier (Infosplusgabon) - La capitale libyenne, Tripoli, et les villes de l'Ouest subissent une crise de carburant depuis près d'une semaine en raison d'une grève des transporteurs exigeant la satisfaction leur demandant d'augmenter des coûts de transport.

La société Brega de commercialisation du pétrole a indiqué mardi qu'elle est intervenue pour mettre fin à la grève et a coordonné plusieurs réunions au ministère de l'Economie en présence du vice-ministre de l'Economie et des entreprises des navires-citernes ainsi que les sociétés de distribution, précisant qu'un accord a été conclu avec les compagnies pétrolières pour mettre fin à la grève.

Pour sa part, le chef de la cellule de crise du pétrole et du gaz dans la société Brega Milad al-Hajarsi, a indiqué que les longues files devant les stations-service se termineront dans les prochaines 24 heures avec l'ouverture de 7 stations dans la capitale jour et nuit pour mettre fin à la crise.

La société Brega de pétrole a exhorté les ministères de la Défense et de l'Intérieur à intervenir immédiatement pour assurer la protection des camions de carburant à partir de l'entrepôt Misrata jusqu'à l'entrepôt Sebha de pétrole (respectivement 220 et 800 km à l'est et au sud de Tripoli) afin que nous puissions fournir des hydrocarbures pour les régions du Sud.

