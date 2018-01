La première année du Président Barrow au pouvoir, un gâchis total, selon un intellectuel gambien

23 Janvier 2018

Banjul, Gambie, 23 janvier (Infosplusgabon) - Dr Ismaila Ceesay, un commentateur politique, a qualifié la première année au pouvoir du Président Adama Barrow de "gâchis total", en déclarant que la nouvelle administration n'avait pas su fixer ses priorités.

Les Gambiens célèbrent l'An I du renversement de l'ex-dirigeant autocratique, Yahya Jammeh.

D'après M. Ceesay, l'Administration Barrow a échoué non seulement "parce qu'elle n'a pas d'idée claire de ce qu'elle doit faire mais aussi parce qu'elle a les yeux plus gros que le ventre".

M. Ceesay, qui est également professeur de sciences politiques à University of The Gambia, a déclaré: "C'est un gouvernement de transition et c'est la raison pour laquelle le président doit se concentrer sur des réformes juridiques et constitutionnelles, mettre sur pied la Commission réconciliation et rapatriement, une commission d'enquête et récupérer les biens de l'Etat détournés, et organiser une élection de transition puis partir".

Il a ajouté: "Ils peuvent faire les réformes, stabiliser l'économie, prendre en charge les rapatriés, s'occuper du chômage des jeunes, réduire la dette et régler tous les autres problèmes. C'est pour cela que cette première année a été un gâchis total. Nous avons ces problèmes économiques depuis l'indépendance. On ne peut pas les résoudre en trois ans".

M. Ceesay a estimé qu'une des réalisations de l'Administration Barrow était la liberté de la participation politique et la liberté d'expression.

La Gambie est passé de pays "non libre" à pays "libre" dans le classement du mouvement pro-démocratique américain, Freedom House en 2018 - pour la première fois depuis des années.

M. Ceesay a estimé que l'Administration Barrow n'avait également pas réussi à répondre aux aspirations du peuple qui pensait que l'économie nationale allait commencer à décoller immédiatement après le départ de M. Jammeh.

"Je pense que le Président Barrow a échoué même si je n'attendais pas grand-chose étant donné les circonstances quand il est arrivé au pouvoir. Il est évident qu'il est mal conseillé politiquement", a affirmé M. Ceesay.

La Gambie a des problèmes de développement, dont un niveau de pauvreté élevé de 48%, un chômage des jeunes en hausse (38%) et une dette publique qui s'élève à environ un milliard de dollars.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIJ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon