Le Président Barrow demande aux Gambiens à apprendre de la Chine

23 Janvier 2018

Banjul, Gambie, 23 janvier (Infosplusgabon) - Le Président gambien, Adama Barrow, a appelé ses compatriotes à apprendre de la Chine par l'ouverture, déclarant que le pays super puissant asiatique a été en mesure de prendre de l'avance en moins de quatre décennies.

Il a affirmé qu'un petit pays comme la Gambie peut même faire mieux.

"Notre taille, notre emplacement, la mer et la terre nous donnent un avantage. Nous devons prendre l'avantage, et c'est maintenant ou jamais. Il y a de la lumière au bout du tunnel, les affaires ne peuvent pas être comme d'habitude, si les affaires sont comme d'habitude, alors l'objectif d'une nouvelle Gambie sera un échec", a déclaré, mardi, le Président Barrow lors d'une réunion avec les hauts fonctionnaires à la State House à Banjul.

Il a ajouté : "Je vous exhorte donc tous à prendre le courage d'être engagé et fidèle afin de réaliser notre rêve et la vision d'une meilleure Gambie, une nation avec une vision claire et forte, avec une éthique adaptée aux besoins. La réalisation de la vision est possible si chacun d'entre nous ici ose affirmer l'éthique professionnelle dans nos interactions quotidiennes".

Le Président Barrow a déclaré que sous son administration, la barrière artificielle à l'application de la créativité et de l'inspiration pour la prestation de services a été complètement retirée, révélant que ce que le gouvernement a maintenant est un environnement de la fonction publique avec une vision claire et une société qui encourage la pensée critique, la collaboration et l'engagement positif.

Il a en outre appelé les Gambiens à mettre tout le monde sur le pont pour restaurer la fonction publique de retour à son ancienne gloire.

M. Barrow a fait observer que le poids de la dette du pays est en ce moment insoutenable avec un ratio au Pib de 125 %, déclarant que cela signifie qu’une énorme quantité de recettes de la nation va au service de la dette plutôt que d'investir dans l'éducation, la santé ou d'autres projets dans le développement social.

"Au-delà des difficultés économiques, nous sommes également confrontés à une importante crise de l'énergie, avec les réseaux routiers pauvres et l'insuffisance des infrastructures. Les potentiels de notre sous-secteur de l'agriculture restent encore largement inexploités en raison d'investissement limité et l'utilisation de méthodes d'agriculture primitive", a-t-il indiqué.

Selon lui, ces défis, importants qu'ils soient, sont loin d'être impossibles à surmonter, notant que "c'est ma croyance fervente qu'ensemble, les Gambiens peuvent les transformer en opportunités et transformer ce pays avec de solides bases pour le développement socio-économique rapide".

Il a souligné que cela nécessite, cependant, une complète transformation de l'attitude positive et la discipline professionnelle ainsi que la loyauté à la patrie.

"Pour que ce processus soit valable, vous tous, en tant que fonctionnaires, avez été chargés d'une responsabilité d'exécuter un noble devoir pour l'amélioration de la vie de nos concitoyens. Les réformes n'ont de sens que si les bénéfices sont visibles et ressentis par tous les Gambiens, en particulier ceux au niveau local", a-t-il noté.

Il a ajouté : "Nous avons été unis dans notre lutte pour la liberté ; continuons à être unis à travailler pour le développement de notre pays. J'appelle les Gambiens avec une expertise, des connaissances et les compétences nécessaires pour réfléchir sur la manière de contribuer au développement de notre pays. Nous devons être courageux. Prenez du courage, de la foi et de la détermination pour réussir en tant que nation. Ensemble nous allons progresser, mettons-nous ensemble".

