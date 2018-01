Rwanda : Le président Kagamé au Forum économique mondial de Davos

23 Janvier 2018

Kigali, Rwanda, 23 janvier (Infosplusgabon) - Le président rwandais, Paul Kagamé, fait partie des dirigeants internationaux qui participent au 48ème Forum économique mondial annuel (FEM) du 23 au 26 janvier 2018 à Davos, en Suisse, a confirmé une source officielle, ce mardi.

A cette réunion annuelle des dirigeants du monde, M. Kagamé interviendra lors du Washington Post Foreign Policy Lunch 2018 et prononcera le discours de clôture de la réunion Peace-building in Africa, indique un communiqué de la présidence rwandaise.

Le chef de l'Etat rwandais va également présenter les opportunités d'investissement que le Rwanda propose aux investisseurs et entrepreneurs du monde entier.

Le rapport sur l'Indice de développement inclusif (IDI) qui sera présenté en marge du forum évalue les performances économiques de 103 pays dans onze domaines du progrès économique en plus du Produit intérieur brut (PIB).

Selon les rapports, le Rwanda est un exemple d'économie émergente qui est particulièrement bien réussi à rendre ses processus de croissance plus inclusif et sa croissance plus durable avec un score de 3,25 points.

Actuellement, le PIB du Rwanda par habitant est estimé à 739 dollars américains alors que l'espérance de vie y est de 56,6 ans, selon les statistiques officielles.

Le FEM va se concentrer sur la construction d'un avenir commun dans un monde fracturé, thème de la réunion.

