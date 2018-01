Rwanda : Saisie d'une quantité importante du lait infantile contaminé à la salmonelle

22 Janvier 2018

Kigali, Rwanda, 22 janvier (Infosplusgabon) - Le ministère rwandais de la Santé a annoncé l'interdiction formelle de la vente ainsi que la consommation de laits infantiles fabriqués par marque du groupe français Lactalis, après l’éclatement du scandale des laits contaminés par la salmonelle en France, dans un communiqué.

"Nous avons eu à saisir plusieurs boîtes de lait infantile contaminé par la salmonelle", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Parmi les boîtes saisies, il y a notamment 400g : Celia Expert 1 ; 400g : Celia Expert 2 ; 400g : Celia Expert 3 ; 400g : Celia AR ; 400g : Celia Digest ; 400g : Celia Mama ; 400g : Celia PRE ; 200g : Céréales cereline fruit ; 200g : Picot et 200g : Céréales celerine Multicéréales, à en croire la même source.

Selon les autorités sanitaires rwandaises, cette contamination des boîtes de lait a été confirmée par quatre laboratoires locaux.

De sources concordantes, des fabricants de lait en poudre avaient ajouté frauduleusement dans leurs produits une substance chimique nocive, pour faire apparaître le taux de protéines du lait plus élevé.

La contamination de la bactérie salmonellose à l'organisme humain se fait par ingestion d'aliments infectés ou des contacts avec des zones où prolifère la bactérie comme des milieux aquatiques ou des matières fécales.

La salmonellose est l'une des principales causes d'intoxication alimentaire, et ses symptômes sont semblables à ceux d'une gastro-entérite plus virulente : diarrhées, nausées, vomissements, fièvre, douleurs abdominales, maux de tête, parfois des troubles du sommeil, indique-t-on.

