Burkina Faso : La co-présidente de la Fondation Bill & Melinda Gates, Melinda Gates, attendue, lundi à Ouagadougou

Ouagadougou, Burkina Faso, 22 janvier (Infosplusgabon) - La co-présidente de la Fondation Bill & Melinda Gates, Melinda Gates est attendue, ce lundi, pour une visite de travail au Burkina Faso «pour en apprendre davantage sur le progrès du pays en matière de développement, notamment dans les secteurs de la planification familiale et de la nutrition», a-t-on appris, lundi, de sa Fondation.

«Lors de son voyage au Burkina Faso, Melinda rencontrera des membres du gouvernement afin de mieux comprendre les priorités en matière de développement et comment le pays peut accélérer ses progrès dans le domaine de la nutrition et de la planification familiale», souligne un communiqué de la Fondation qui ne précise pas la durée de la visite.

Melinda prendra aussi part à une table ronde d’apprentissage sur le Partenariat de Ouagadougou avec des parties prenantes de la planification familiale. Elle effectuera cette visite pour en apprendre plus sur les dimensions multi-sectorielles dans le domaine de la nutrition dans le pays, selon toujours la même source.

« Elle se rendra aussi au Kenya dans le cadre d’un programme d’apprentissage rigoureux qui permettra de définir comment la fondation investira les 5 milliards de dollars qu’elle a engagé pour l’Afrique en 2016 sur cinq ans», précise le communiqué.

La Fondation Bill & Melinda Gates travaille avec des partenaires dans plus de 45 pays africains pour réduire la pauvreté et améliorer la santé.

Les grands domaines d’investissements comprennent l’agriculture, la santé des enfants et la nutrition, la planification familiale et les services financiers pour les plus démunis. Entre 2001 et 2016, la Fondation a investi plus de 9 milliards de dollars en Afrique.

