Un atelier régional de l'Alliance mondiale pour le livre en Côte d'Ivoire

22 Janvier 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 22 janvier (Infosplusgabon) - Un atelier régional de promotion en Afrique de l'Alliance mondiale pour le livre (GBA, sigle en anglais), co-organisé par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA) et l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), a débuté lundi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Cet atelier, qui s'achève jeudi, a pour objectifs d'établir un cadre de dialogue et d'échanges d'idées pour améliorer la production de livres en Afrique, d'identifier les stratégies pour revitaliser les publications dans les langues africaines et partager entre les parties prenantes de la chaîne du livre les expériences et les solutions à mettre en œuvre pour la promotion du livre.

Le secrétaire exécutif de l'ADEA, Shem Okore Bodo, a relevé que les efforts des décideurs portaient sur la mise en œuvre des recommandations issues de l'atelier.

Quant au directeur de la pédagogie et de la formation continue, Patrice Silué, représentant la ministre ivoirienne de l'Education nationale, il a noté que l'atelier traçait les sillons d'une industrie du livre durable, car le livre est la clé de la réussite du développement plus rapide des compétences des enfants.

Les estimations fournies par la représentante de la GBA, Linda Hiebert, indiquent que 56 pour cent d'enfants dans le monde ne savent pas lire correctement et que sur plus de 387 millions d'écoliers qui ne savent pas lire correctement, 262 millions sont dans le système scolaire.

L'atelier réunit des représentants de dix pays africains francophones (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Guinée, Mali, Niger, Togo et Sénégal) et de dix pays africains anglophones (Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Somalie, Tanzanie et Zambie).

Chaque pays est représenté par une délégation de trois personnes : un représentant du ministère de l’Enseignement de base, un éditeur de manuels scolaires ou de matériels de lecture en langues nationales et un auteur d’ouvrages en langues nationales dans ces mêmes langues.

L'ADEA, en sa qualité de partenaire de la mise en œuvre sur le continent africain de la GBA, apportera sa contribution au lancement et à la promotion de cette initiative auprès des acteurs de la chaîne du livre, des éducateurs, des spécialistes de la communication et des décideurs africains.

Son Groupe de travail sur les livres et les matériels éducatifs (GTLME) organisera, en étroite collaboration avec la GBA et l’USAID, une série d’activités de terrain à travers le continent

La GBA est une initiative de l'USAID et de ses partenaires, dont l'objectif est de transformer et de promouvoir les pratiques actuelles en matière de conception, d’acquisition et de distribution des livres, en particulier en Afrique et en Asie, afin de s’assurer que les élèves disposent des livres dont ils ont besoin dans leur langue maternelle pour apprendre à lire, et en vue de lire pour comprendre.

.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon