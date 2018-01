Lancement d'un système d'assurance maladie pour les enseignants en Libye

21 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 21 janvier (Infosplusgabon) - Un programme d'assurance maladie au profit des enseignants libyens a été lancé samedi à Tripoli sous la supervision du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj.

S'exprimant lors de la cérémonie inaugurale, Fayez al-Sarraj a, lors de son discours, souligné l'importance du rôle de l'enseignant qui est le pivot autour duquel s'articule le processus éducatif.

Il a affirmé que "le gouvernement est désireux de développer le système éducatif et la mise à niveau des éléments les plus importants, à savoir permettre à l'enseignant de pouvoir remplir sa mission".

Il a ajouté que "pour y parvenir, il faut œuvrer à augmenter l'efficacité des enseignants à différents stades, améliorer leurs performances et améliorer leur vie sociale".

Le président du Conseil présidentiel a ajouté: "Nous nous réunissons aujourd'hui pour annoncer un nouveau développement révolutionnaire du programme d'assurance-maladie pour les enseignants, après que nous avons mis en place (...) d'un fonds d'assurance de santé pour les travailleurs de l'État, et nous espérons que cette étape contribuera à fournir un environnement de santé adéquat qui tienne compte des exigences nécessaires pour l'enseignant".

Il a souligné que "l'éducation est au sommet des priorités du gouvernement, et elle est à la base de la renaissance des nations, et constitue un pilier de la stabilité et du progrès des sociétés", passant en revue un certain nombre de mesures prises par le gouvernement de réconciliation nationale pour résoudre les problèmes dans le secteur de l'éducation selon les moyens dont il dispose.

Il a déclaré en substance: "L'ambition ne s'arrête pas à la mise à disposition des premières nécessités, mais nous cherchons à améliorer la qualité de l'éducation et le développement du processus éducatif dans son ensemble, sur la base des procédés modernes, ce qui nécessite un changement fondamental et l'élaboration d'une stratégie pour soutenir les plans d'enseignants à suivre l'avenir à la lumière de la révolution numérique".

"L'assurance maladie est une étape avancée dans la fourniture de soins de santé aux citoyens, en commençant par les enseignants", a affirmé le ministre de l'Education, Dr Othman Abdeljalil.

