Des femmes togolaises dans les rues de Lomé pour réclamer des réformes

21 Janvier 2018

Lomé,Togo, 21 Janvier (Infosplusgabon) - Des milliers de femmes togolaises, toutes habillées en noir, ont arpenté les rues de la capitale togolaises samedi pour exiger le changement et des réformes politiques profondes au Togo.

Tout de noir vêtu et des ustensiles de cuisine en main, elles ont battu le pavé pour réclamer des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui, pour elles, sont indispensables pour une alternance pacifique et le développement du pays.

« Nous sommes maintenant décidées. Nous n’allons pas arrêter des manifestations si la situation ne change pas au Togo », ont-elles martelé, soulignant qu’elles « peuvent prendre le devant de la lutte si les hommes faiblissent ».

La marche a été une occasion pour les manifestantes de déplorer la politique du régime de Faure Gnassingbé qui n’œuvre pas pour l’épanouissement des Togolais.

Elles ont passé au crible la situation de la santé, de l’éducation et surtout du climat des affaires qui n’augure aucun avenir radieux pour les commerçantes du pays.

« Les femmes togolaises, en sortant massivement ce samedi, exigent le déverrouillage des institutions ainsi que de profonds changements dans le pays », a affirmé Isabelle Manavi Améganvi, vice-présidente de l’Alliance nationale pour le changement (Anc) qui demande au président de la République d’écouter les femmes qui constituent un maillon important de la société togolaise.

Les femmes qui ont toujours manifesté aux côtés des hommes, ont décidé de faire cavalier seul ce samedi pour montrer leurs déterminations pour un changement au Togo.

Plusieurs leaders de l’opposition ont assisté à la manifestation sans prendre la parole.

Le Togo, rappelle-t-on, traverse une crise politique depuis plus de cinq mois, suite aux demandes de l’opposition, réclamant des réformes institutionnelles et constitutionnelles.

Le dialogue prévu depuis novembre pour sortir de la crise, a toujours du plomb dans l’aile même si la semaine dernière, la Guinée et le Ghana ont promis une médiation en vue de mettre pouvoir et opposition autour d’une table de négociation.

