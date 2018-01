Gabon : L’économie verte en quête de financements américains

21 Janvier 2018

LIBREVILLE, 21 janvier (Infosplusgabon) - Le Réseau des organisations de la société civile pour l’économie verte en Afrique centrale (ROSCEVAC), conduit par son président exécutif, Nicaise Moulombi, est allé s’enquérir auprès de l’ambassade des Etats-Unis , à Libreville, des opportunités de financements de microprojets et d’autres financements d’envergure qui permettraient d’ancrer et de pérenniser l’économie verte au Gabon mais surtout de générer des emplois multiples pour les communautés.

Une délégation du ROSCEVAC a rencontré l’ambassadeur de Etats-Unis au Gabon, Madame Cynthia Akuetteh qu’assistait le coordonnateur de projets Hans-Gzladis. Le plaidoyer du représentant de la société civile reposait notamment sur la préservation des écosystèmes, la maturité des populations et le respect de l’engagement financier pris par la communauté internationale pour mener à bien la conservation des équilibres à travers le monde.

Les financements en matière de climats n’étaient pas en reste puisque M. Moulombi, qui est au fait des conclusions des récentes conférences : COP 21 ( Paris), COP22 ( Marrakech) et COP 23 (Bonn) et « One Planet Summit » de Paris, souhaiterait que la société civile gabonaise oeuvrant dans le secteur de l’économie verte puisse bénéficier dans un délai court de financements américains qui lui permettrait de mener à bien la défense de l’environnement dans une optique de développement durable et responsable.

L’ambassade américaine devrait apporter son appui aux objectifs du ROSCEVAC en orientant le dossier en direction des Fondations américaines qui soutiennent la conservation de l’environnement et qui sont favorables à la préservation des climats et des écosystèmes forestiers.

Les initiatives de Kinshasa

En octobre 2014 s’était tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC) une conférence internationale destinée à promouvoir une économie verte du bois en Afrique centrale et à laquelle avait participé le ROSCEVAC. Cette initiative centrée sur les forêts de la planète, se prêtait particulièrement bien à la situation du Bassin du Congo, où la forêt donne lieu à des pratiques d’exploitation et de commerce qui ont évolué au cours des deux dernières décennies en faveur d’une plus grande prise en compte de la durabilité.

C’est le Costa Rica qui sert de modèle. D’où la création par la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) en 2014 d’un Fonds pour l’Economie verte en Afrique Centrale.

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), l'économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources.

Le cendre de documentation Economie-Finances rappelle que l’économie verte regroupe deux types d'activités : des activités classiques réalisées avec des procédés moins polluants ou moins consommateurs d'énergie, et les éco-activités, dont la finalité est la protection de l'environnement ou la gestion des ressources naturelles.

Ces activités s'inscrivent dans un objectif de croissance verte : il s'agit de favoriser un développement durable et soutenable sur le long terme. Cette démarche engage la responsabilité sociétale des entreprises qui s'y réfèrent.

Actuellement, l’économie verte a été appropriée par les bailleurs de fonds, agences et banques régionales dans leurs relations avec les pays en développement, surtout avec ceux qui fournissent le bois et ses dérivés ainsi que des services comme l’écotourisme à des consommateurs des pays du Nord.

Rappelons que le concept de l’économie verte a été lancé lors du Sommet de Rio + 20 en 2012. Il s’est répandu, prenant des formes diverses selon les continents et les pays.

Des définitions variées de l’économie verte mais convergentes

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) désigne l’économie verte comme tout système économique qui a pour objectif l’amélioration du bien-être et de l’équité sociale, tout en diminuant de façon significative les risques sur l’environnement et les atteintes à l’écologie.

Ainsi, l’économie verte ne concerne pas seulement le bois mais s’étale sur tout ce qui « est propre », une économie qui minimise les émissions de carbone et efficiente et qui associe toutes les parties prenantes et bénéficiaires potentiels.

L’un des objectifs majeurs pour les pays de l’Afrique Centrale est principalement de modifier un modèle économique qui repose largement sur les ressources naturelles issues du sous-sol : minerais, pétrole et gaz.

Ces ressources conduisent la région à une croissance largement positive, mais cette croissance ne profite pas à l’ensemble de la population. Certaines régions souffrent en effet d’un taux de pauvreté pouvant atteindre 70%, rappelle e rapport Gérard Buttoud.

