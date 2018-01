Tunisie : Le chef de la diplomatie tunisienne à Alger pour la réunion du groupe (5+5)

20 Janvier 2018

Tunis, Tunisie, 20 janvier (Infosplusgabon) - Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui effectue, samedi et dimanche, une visite de travail à Alger pour participer aux travaux de la 14ème réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du dialogue du Bassin de la Méditerranée occidentale (5+5), prévue dimanche à Alger sous la présidence conjointe Algérie-France.

La réunion sera axée sur le thème ''Méditerranée occidentale : renforcement du développement économique et social inclusif et durable pour faire face aux défis communs dans la région'', a indiqué un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères publié, ce samedi.

Les participants vont aussi se pencher sur plusieurs questions qui préoccupent la région du Bassin de la Méditerranée occidentale, notamment celles relatives aux moyens permettant de garantir la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, précise la même source. Le groupe (5+5) compte comme membres la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie pour le côté africain et pour celui européen la France, l'Espagne, l'Italie, Malte et le Portugal, signale-t-on.

Ce groupe a été créé en 1990 à la suite de la ''déclaration de Rome'' publiée à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du Bassin de la Méditerranée occidentale tenue, le 10 octobre 1990, rappelle-t-on.

