Mali : Le gouvernent veut apporter des innovations aux textes réglementant le tourisme

Bamako, Mali, 20 janvier (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien a adopté, vendredi, lors d'un conseil des ministres, un projet de décret portant réglementation de l’agrément et de l’exploitation des établissements de tourisme au Mali afin de promouvoir le tourisme à l’international, en entreprenant des réformes institutionnelles et juridiques dans ce secteur, a-t-on appris, samedi, de source officielle.

Les projets de texte adoptés visent à corriger ces insuffisances en mettant à la disposition de l’administration chargée du tourisme un nouvel instrument juridique en phase à la fois avec les réalités socio-économiques et culturelles du Mali et avec les exigences du tourisme international.

Ils apportent, entre autres, les précisions et innovations notamment l’introduction de la notion d’autorisation d’exploitation préalable, la catégorisation des établissements de tourisme en établissements d’hébergement touristique, de restauration, de débits de boisson, de loisirs et de détente, l’introduction de mécanismes visant à mieux encadrer les activités des débits de boissons, le renforcement du dispositif de contrôle et de suivi des établissements de tourisme et du dispositif de sécurité des clients et le classement des établissements de restauration.

Selon la même source, ces innovations intègrent les recommandations de l’étude réalisée par l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) dans le cadre de l’harmonisation de la réglementation des activités et professions touristiques et contribueront à la promotion du secteur touristique au Mali.

En 2006, rappelle-t-on, le Mali avait adopté un décret portant réglementation de l’agrément et de l’exploitation des établissements de tourisme. Sa mise en œuvre a permis d’enregistrer des résultats remarquables en termes notamment de création d’entreprises touristiques.

Toutefois, souligne-t-on, les insuffisances dudit décret ont favorisé la création et l’exploitation d’établissements de tourisme ne répondant pas aux normes requises.

Depuis la crise de 2012, le secteur tourisme connaît un déclin en raison de l'insécurité qui sévit dans les grandes zones touristiques du pays, le Nord et le Centre.

