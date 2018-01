Le nouveau ministre malien des Sports ordonne l'ouverture de tous les stades de football au Mali

20 Janvier 2018

Bamako, Mali, 20 janvier (Infosplusgabon) - Le nouveau ministre malien des Sports, Me Jean-Claude Sidibé, a ordonné, mercredi, la réouverture de tous les stades de football fermés à la suite de la crise que traverse le football malien, en rendant une visite aux membres du Comité de normalisation du football malien (Conor) mis en place la semaine dernière par des émissaires de la FIFA et de la CAF, a-t-on appris, vendredi, de source sportive, dans la capitale malienne.

Me Sidibé a précisé que la reprise de la finale de la 57ème édition de la coupe du Mali de football et la poursuite du championnat national de football relèveront de la compétence du Conor. Ces compétitions avaient été arrêtées en raison de la mésentente entre deux camps qui se disputent, depuis quatre ans, le leadership du football malien.

L'ancien ministre des Sports, Ousmane Amion Guindo, qui a changé de portefeuille (aujourd'hui à l'Education nationale), lors de la mise en place, le 31 décembre 2017, d'une nouvelle équipe gouvernementale, avait décidé, le 24 décembre dernier, de fermer tous les stades de football en attendant qu’un climat de paix soit restauré autour du football malien.

Le 9 octobre dernier, une assemblée générale de la Fédération malienne de football (Femafoot) avait élu Mamoudou Touré au poste de président de la Femafoot. Cette élection a été contestée par son adversaire Sahala Baby qui a estimé que le scrutin a été émaillé d'irrégularités, enfonçant davantage le football malien dans la crise.

Cette situation a amené la FIFA et la CAF à mettre en place le Conor composé de cinq membres et présidé par Mme Daou Fatoumata Guindo (ancien ministre). Ses objectifs sont, entre autres, de relire les textes de la Femafoot, d'organiser l'élection d'un nouveau président de la Femafoot et de faire un audit sur la gestion du bureau sortant de l'instance suprême du football malien. Le mandat du Conor est de quatre mois et est susceptible d'être prolongé si nécessaire.

