Deuxième édition du Festival "Vivre ensemble à Tombouctou" du 10 au 12 février prochain

19 Janvier 2018

Bamako, Mali , 19 janvier (Infosplusgabon) - La deuxième édition du Festival du "Vivre ensemble à Tombouctou" se tiendra du 10 au 12 février prochain dans cette localité du Nord-Mali, à quelque 1000 km de la capitale, Bamako, a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs.

Selon ces derniers, le Festival du "Vivre ensemble à Tombouctou" a pour objectif de promouvoir le vivre ensemble, de lutter contre l’extrémisme violent, de promouvoir la paix et de favoriser le retour dans cette des réfugiés qui ont fui la région en 2012, suite à la crise sécuritaire qu'a connue le Mali.

Cette crise, rappelle-t-on, a été marquée par l'occupation du Nord-Mali par des djihadistes et des rebelles touaregs, qui, finalement chassés de la zone en janvier 2013 par les forces françaises de l'Opération Serval , aujourd'hui Barkane, les forces armées malienne et africaine, se sont retirés au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger.

Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, est le président d’honneur du Festival dont l’objectif est également de construire une paix durable, afin de remédier à la violence et se veut un espace d’échanges et de pardon.

La ville de Tombouctou, dite ville des 333 saints, en raison de sa riche culture musulmane, a payé un lourd tribut à la crise, beaucoup de ses mausolées, mosquées et autres lieux symboliques ayant été détruits par les djihadistes lors de son occupation.

