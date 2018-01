Le lait et les farines Celia interdits au Bénin

19 Janvier 2018

Cotonou, Bénin, 16 janvier (Infosplusgabon) - La commercialisation et la consommation du lait et des farines de marque CELIA, produits par le Groupe Lactalis, sont interdites jusqu'à nouvel ordre au Bénin, annonce un communiqué publié ce vendredi par le ministère béninois de la Santé.

Le communiqué en appelle à la vigilance des populations, les invitant à surseoir jusqu’à nouvel ordre à toute consommation de laits et farines infantiles de cette marque.

On rappelle qu'en décembre dernier, le Groupe Lactalis, avait procédé, en France, au rappel et au retrait des rayons de vente de certains lots de laits et farines infantiles de marque Celia, suite à une suspicion de contamination à la salmonelle, un agent pathogène susceptible de causer la fièvre typhoïde aux consommateurs.

A la suite de cette information, la direction de la Pharmacie, du médicament et des explorations diagnostiques avait dépêché une mission de vérification auprès des sociétés grossistes et répartiteurs ayant reçu des produits du groupe de la gamme Celia et retiré 11.228 boîtes des produits incriminés qui seront bientôt détruits.

