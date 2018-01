Une embellie économique booste le transport aérien dans le monde, selon l'OACI

19 Janvier 2018

Montréal, Canada, 19 janvier (Infosplusgabon) - 4,1 milliards de passagers, un record, ont pris l'avion en 2017, à bord de 37 millions de vols réguliers à travers le monde, a rapporté jeudi l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), en soulignant que la plus forte croissance a été enregistrée dans le secteur low-cost.

Selon les chiffres provisoires publiés par l'OACI, la croissance de la demande des services aériens a été forte dans le contexte d'une embellie économique mondiale tout au long de l'année.

"Cette tendance à la hausse a été boostée par l'accroissement des investissements dans les économies développées, ainsi que par la relance sur les marchés émergents et les économies en développement du fait d'une demande accrue des exportations", indique un communiqué de l'agence de l'ONU.

"La baisse du prix des billets d'avion découlant de la baisse des prix du carburant a continué à stimuler la croissance du trafic, bien qu'à un niveau plus modéré comparé à 2016, explique le communiqué.

En termes de répartition géographique, l'Europe est restée le plus gros marché international (37 pour cent) , enregistrant une croissance forte de 8,1 pour cent par rapport à l'année précédente. L'Asie-Pacifique s'est classée deuxième avec 29 pour cent des parts de marché et une croissance de 9,6 pour cent en 2016.

L'Amérique du Nord a représenté 13 pour cent des parts du marché mondial, mais a enregistré la plus faible croissance en tant que région (4,9 pour cent en 2016).

La région Amérique Latine et Caraïbes a représenté 04 pour cent du trafic international et connu la plus forte progression (10 pour cent) de toutes les régions.

L'Afrique a eu la plus faible part du trafic (03 pour cent), et une croissance légèrement plus rapide que l'année précédente (7,6 pour cent).

Le communiqué de l'OACI révèle également que les compagnies low-cost ont enregistré une croissance plus rapide, comparé à la moyenne mondiale, transportant environ 1,2 milliard de passagers et représentant environ 30 pour cent du total mondial de passagers réguliers.

Dans le même temps, stimulé par une amélioration des conditions économiques mondiales et du commerce mondial, le fret a enregistré une forte reprise en 2017, avec une croissance "robuste" de 9,5 pour cent, ce qui est une "amélioration significative" par rapport aux 3,8 pour cent enregistrés en 2016.

L'OACI a également rapporté qu'en 2017, les prix moyens du kérosène ont augmenté d'environ 25 pour cent comparé en 2016, mais sont restés beaucoup plus bas que les prix notés pendant la période de dix ans avant 2016.

