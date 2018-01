L’UA contre la multiplicité des intervenants extérieurs dans le dossier libyen

19 Janvier 2018

Brazzaville, Congo, 19 janvier (Infosplusgabon) - Le conseiller stratégique du président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mohamed El Hacen Lebatt, a indiqué jeudi à Brazzaville, que l’organisation panafricaine était contre la multiplicité des intervenants extérieurs dans le dossier libyen, à l’issue d’un entretien avec le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou Nguesso, par ailleurs président du Comité de haut niveau des chefs d’Etat de l’UA sur la crise en Libye.

"L’Union africaine n’applaudit pas la multiplicité des intervenants extérieurs dans le dossier libyen", a notamment déclaré Mohamed El Hacen Lebatt, ajoutant que l’UA ne cautionnait guère la marginalisation des ressortissants africains en Libye.

"Nous sommes pour que les dossiers des Africains soient, avant tout, suivis et résolus par l’Afrique. Ce qui ne veut pas dire aussi que nous sommes fermés par rapport aux contributions des partenaires internationaux et stratégiques de l’UA que sont les Nations unies et autres", a expliqué M. El Hacen Lebatt, qui était porteur d’un message du président de la Commission de l’UA.

"C’est un message du président Mahamat Moussa Faki au président de la République du Congo qui préside le Comité de haut niveau des chefs d’Etat de l’UA pour la Libye. Il était donc normal que le président de la Commission lui rende compte, à ce titre, de l’ensemble des contacts internationaux et avec les acteurs libyens", a dit Mohamed El Hacen Lebatt.

Selon lui, le président de la Commission de l’UA a tenu à informer le chef de l’Etat congolais des derniers développements de la situation en Libye, peu avant le prochain Sommet des chefs d’Etat de l’Union prévu du 28 au 29 janvier à Addis-Abeba, en Ethiopie.

En marge de ces assises, le Comité de haut niveau des chefs d’Etat de l’UA sur la Libye tiendra une réunion.

En septembre dernier, le chef de l’Etat congolais avait réuni autour d’une table à Brazzaville, les protagonistes de la crise libyenne, dans le cadre de la quatrième réunion du Comité de haut niveau de l’UA.

Au terme de cette rencontre, les Libyens avaient été exhortés à œuvrer pour le retour de la paix dans leur pays avec la tenue prochaine d’une conférence sur la réconciliation nationale.

