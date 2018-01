Le commissaire européen en charge de la politique de voisinage en visite à Alger dimanche

19 Janvier 2018

Alger, Algérie, 19 janvier (Infosplusgabon) - Le commissaire européen en charge de la politique européenne de voisinage (Pev) et des négociations d'élargissement, Johannes Hahn, effectue, dimanche, une visite en Algérie pour participer à la 14éme réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du groupe (5+5), pays riverains de la Méditerranée occidentale, a-t-on appris, vendredi, de sources diplomatiques à Alger.

Le groupe 5+5 figure au nombre des plus anciennes plateformes de dialogue entre pays méditerranéens. Il a été créé en 1990 et regroupe l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne et Malte du coté européen, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc et la Mauritanie, de celui africain, signale-t-on.

Au cours de cette rencontre, le commissaire Hahn va exposer la contribution de la Commission européenne aux sujets présentés pour discussions qui tournent autour des moyens de renforcer le développement économique et social et la dynamisation des investissements afin de ''promouvoir la circulation entre les deux rives de la Méditerranée'', soulignent des médias occidentaux, citant M. Hahn.

Les participants se pencheront aussi sur ''les défis qui se dressent devant les jeunes des pays de la région'', a-t-il ajouté à Bruxelles.

La réunion évoquera en outre des questions liées à la coopération sécuritaire bilatérale et multilatérale concernant la lutte contre la migration et le terrorisme.

