Un collectif de l'opposition mauritanienne dénonce la répression

19 Janvier 2018

Nouakchott, Mauritanie, 19 janvier (Infosplusgabon) - Le G8 (collectif de l’opposition mauritanienne composé d’une coalition de partis politiques, d’organisations de la société civile, de centrales syndicales et de personnalités indépendantes) dénonce « des violences policières, des arrestations et détentions arbitraires » dans une déclaration publiée vendredi.

Les actes condamnés par la déclaration du G8 ont touché des manifestants affiliés à l’Initiative de Résurgence du mouvement abolitionniste (Ira-Ong antiesclavagiste) et des veuves et orphelins de militaires négro-africains victimes du passif humanitaire des années 1990/1991.

Au-delà des stigmatisés, enregistrés mardi, le Fndu désapprouve «une tendance à la répression barbare de toute manifestation même pacifique, notée dans un contexte de remise en cause par le régime, des principaux droits et libertés démocratiques, notamment par le maintien en détention de prisonniers politiques et d’opinion ».

Le G8 « exige la libération immédiatement de toutes les personnes encore détenues arbitrairement, notamment le sénateur Mohamed Ould Ghadda et les militants de l’Ira (détenus à Bir Moghrein-Nord) ».

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/ GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon