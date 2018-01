Le Front pour le sursaut patriotique appelle à une marche de protestation mardi à Cotonou

19 Janvier 2018

Cotonou, Bénin, 19 janvier (Infosplusgabon) - Le Front pour le sursaut patriotique (Fsp), un regroupement de partis et mouvements de l’opposition, appelle les Béninois à une marche mardi, pour protester contre la gouvernance du Président Talon, arrivé au pouvoir en avril 2016.

Dans un communiqué, le Fsp invite toutes les couches socio-professionnelles à une marche pacifique pour « protester contre cette gouvernance scabreuse, affameuse, dictatoriale, de pillage et de provocation permanente du pouvoir de Patrice Talon contre le peuple et pour la défense de la démocratie mise en danger ».

Le Fsp accuse le gouvernement en place de pratiquer une politique de « ruine et de famine des travailleurs, de casse sans alternative des petits artisans, des vendeurs et vendeuses des marchés et des bords des rues ».

Il lui reproche aussi « la traque des entrepreneurs qui peuvent faire une concurrence au rétablissement et à l’extension de son empire économique et financier, l’exclusion de fait des fils des pauvres de l’école et de chômage accru de la jeunesse ».

Pour le Fsp, l’équipe gouvernementale est caractérisée par une fausse lutte contre la corruption qui protège les gros pilleurs au sein du pouvoir; l’acharnement contre les opposants syndicaux et politiques avec de faux dossiers montés de toutes pièces.

« Dans la poursuite de la gouvernance de pillage et d’accaparement effréné des ressources du pays pour lui et son clan, le pouvoir de Talon s’est lancé dans une guerre ouverte contre les droits fondamentaux des travailleurs et du peuple », afin de mettre le peuple à genoux et au service de son clan, indique le communiqué du Fsp.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/ GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon