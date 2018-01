Appel de l'ONU et des partenaires pour une aide de 1,68 milliard de dollars pour la RD Congo

19 Janvier 2018

Kinshasa, RD Congo, 19 janvier (Infosplusgabon) - En alertant sur une "aggravation alarmante" de la crise humanitaire en République démocratique du Congo (RDC) au cours de ces 12 derniers mois, les agences des Nations unies et les partenaires humanitaires ont lancé jeudi l'appel de fonds le plus important pour ce vaste pays d'Afrique centrale.

D'après le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), l'appel de 2018, dont le montant total est de 1,68 milliard de dollars américains, vise à aider 10,5 millions de personnes vulnérables à travers ce pays, où plus de 13 millions d'individus ont besoin d'une assistance.

"L'année dernière a été l'une des plus difficiles pour des millions de civils, avec un cycle de violence incessant, les maladies, la malnutrition et la perte des moyens de subsistance qui continuent à toucher les familles", a déclaré Kim Bolduc, coordonnatrice humanitaire en RDC, dans la capitale Kinshasa, en lançant cet appel jeudi.

"Cet appel reflète l'ampleur, la gravité et l'imprévisibilité d'une crise qui dure depuis trop longtemps. Nous faisons face à l'une des crises humanitaires les plus importantes, les plus graves et les plus complexes du monde".

D'après l'OCHA, il y a actuellement 4,3 millions de déplacés internes en RDC - le nombre le plus élevé en Afrique - et le pays est également confronté à la pire épidémie de choléra de ces 15 dernières années.

Au plan alimentaire et nutritionnel, plus de 7,7 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire, ce qui fait 30 pour cent de plus que l'année précédente.

Mais le pire est que les opérations d'aide dans le pays sont véritablement sous-financées et que seulement la moitié des 812,5 millions dollars prévus pour financer l'aide humanitaire en 2017 a été obtenue.

"Sans le soutien essentiel de la communauté humanitaire, la survie de milliers de personnes est menacée et les espoirs d'une reprise rapide seront anéantis", a souligné Mme Bolduc.

"Nous devons nous assurer d'avoir suffisamment de fonds pour faire face à l'ampleur de la crise".

