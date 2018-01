Le Bénin va recruter un consultant pour la mise en oeuvre des réformes pénitentiaires dans le pays

19 Janvier 2018

Cotonou, Bénin, 19 janvier (Infosplusgabon) - Le Bénin va recruter un consultant pour la mise en œuvre des réformes dans le domaine pénitentiaire, a-t-on annoncé de source officielle à l'issue de la réunion jeudi du conseil des ministres.

"En vue d’humaniser davantage la vie en milieu carcéral, l’état des lieux du système carcéral appelle, en urgence, de sérieuses réformes dont les travaux préalablement seront menés sous la supervision d’un consultant indépendant", indique le communiqué du gouvernement dont la PANA a obtenu copie.

Il s’agira pour le consultant d’élaborer les documents d’appels d’offres et d'assister le Bénin dans la recherche et la désignation de partenaires intervenant dans le secteur.

Il devra également réaliser une étude sur la construction et l’exploitation de nouvelles prisons et définir les procédures appropriées pour le financement, la construction de maisons d’arrêt et de prisons civiles.

Il s’agira en outre de réaliser un audit de quatre centres de détention ou centres pénitentiaires aux fins de leur gestion efficiente.

Le système pénitentiaire béninois connait des insuffisances qui l’éloignent des standards et des normes internationales, particulièrement en matière de détention, déplore-t-on.

Ces insuffisances se rapportent à l’effectif pléthorique de la population carcérale et aux mauvaises conditions de vie dans les maisons d’arrêt.

