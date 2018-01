Ghassan Salamé promet le soutien de l'ONU à la Libye pour la formation d'un gouvernement efficace

18 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 18 janvier (Infosplusgabon) - L'Envoyé spécial des Nations unies et chef de sa Mission d'appui en Libye, Ghassan Salamé, a affirmé que les Nations unies ne ménageront aucun effort pour aider la Libye à former un gouvernement efficace destiné à gérer les affaires du pays, soulignant que le Comité mixte des négociations de rédaction en vue de modifier l'Accord politique "a mis au point un consensus sur le pouvoir exécutif en Libye".

Dans une intervention, mercredi soir, devant le Conseil de sécurité des Nations unies, M. Salamé a indiqué que "même si aucun accord n'a été atteint, ce consensus oriente l'Organisation des Nations unies dans ses efforts pour relancer le processus politique et parvenir à un règlement de la crise actuelle dans le pays".

Concernant le Forum national inclusif, il a estimé qu'"une fois que les processus de réconciliation atteignent le niveau souhaité, nous pouvons aller vers la tenue du forum national où tous les Libyens se réuniront et vont s'accorder autour d'une vision commune et un cadre unifié pour la Libye".

L'Envoyé de l'ONU a déclaré que les Nations unies "ont réussi à faciliter le dialogue entre les représentants des communautés en guerre dans le passé, et ont pris des mesures concrètes pour y faire face. Les collectivités locales ont exprimé leur volonté de construire un avenir commun", exprimant la volonté de la mission de l'ONU de continuer à fournir une assistance aux Libyens pour y parvenir.

M. Salamé a souligné la nécessité pour les "groupes marginalisés de se joindre au processus politique en tant que partenaires égaux et acceptables" et cela "par des visites sur le terrain et le soutien de nombreuses organisations non gouvernementales, et d'autres activités".

Il a assuré que les Nations unies "travaillent pour combler le fossé entre les factions politiques en Libye".

Evoquant les élections, il a indiqué que "près de 600 mille Libyens ont été enregistrés nouvellement sur les listes électorales, faisant dépasser le nombre total à deux millions d'électeurs et électrices", ajoutant que "chaque jour, des milliers de citoyens - y compris les femmes et des jeunes- s'inscrivent parce qu'ils veulent faire entendre leur voix".

Il a souligné la nécessité "de respecter leur désir de participer librement au processus démocratique en Libye".

L'envoyé des Nations unies a averti que "les institutions en Libye sont tenues d'émettre les législations nécessaires pour les élections, d'une manière conforme à l'Accord politique", exhortant ces institutions sur la nécessité de "surmonter le scepticisme mutuel et l'action unilatérale ainsi que de mettre les intérêts du peuple libyen au-dessus de toutes les considérations".

