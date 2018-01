Ghassan Salamé met en garde contre la persistance de la violence en Libye

18 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 18 janvier (Infosplusgabon) - Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé, a affirmé que "le spectre de la violence existe toujours en Libye", assurant que "les forces militaires se livrent à une démonstration des muscles", en allusion aux récents affrontements ayant éclaté à Tripoli et près de la frontière avec la Tunisie (Ouest) et à Derna (Est).

Au cours d'un exposé sur la situation en Libye, mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies, M. Salamé a ajouté que les groupes armés en Libye "s'affrontent sans relâche dans les zones résidentielles, sans tenir compte de la sécurité des civils".

Il a également souligné que la Mission des Nations unies "continuera à travailler pour communiquer davantage avec les villes pour écouter tous les Libyens, hommes et femmes, et travailler avec eux".

"Ce n'est que grâce à une compréhension profonde du pays que nous pouvons travailler avec succès pour mettre en œuvre le plan d'action de l'ONU pour aider la Libye à mettre fin à une longue période de transition", a ajouté M. Salamé.

On rappelle que des affrontements armés ont éclaté lundi près de l'aéroport de Maitigua, banlieue est de Tripoli, tuant 20 personnes et en blessant 63 autres.

Régulièrement, la capitale libyenne, Tripoli, est le théâtre d’affrontements entre groupes armés rivaux perpétuant le chaos sécuritaire alors que l’impasse politique du processus se poursuit malgré un plan de sortie de crise proposé en septembre dernier par l’émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, une situation qui a poussé les protagonistes libyens à s’orienter vers l’organisation d’élections dont les préparatifs vont bon train mais sans la garantie qu’elles régleront définitivement la crise dans le pays même si elles déboucheront sur une nouvelle légitimité issue des urnes.

