Le Conseil de sécurité exhorte les politiciens en RDC à résoudre pacifiquement leurs différends

18 Janvier 2018

New York, Etats-Unis, 18 janvier (Infosplusgabon) - Exprimant ses profondes inquiétudes suite à l'impasse politique persistante et la violence en République Démocratique du Congo (RDC), le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue et à régler leurs différends de manière pacifique.

Dans un communiqué publié mardi, les membres du Conseil ont réaffirmé que la mise en œuvre rapide, efficiente et opportune de l'Accord du 31 décembre 2016 et le calendrier électoral récemment adopté étaient essentiels pour un processus électoral pacifique et crédible, une transition démocratique du pouvoir, la paix et la stabilité en RDC et aussi pour appuyer la légitimité des institutions de transition.

Dans ce contexte, le Conseil a souligné la nécessité de "tout faire pour assurer que les élections du 23 décembre 2018 soient organisées dans les conditions requises de transparence, de crédibilité et d'inclusivité", y compris la participation pleine et équitable des femmes à toutes les étapes et aussi l'importance de l'implication des jeunes.

Le Conseil a également souligné la nécessité pour le gouvernement de mener une enquête diligente sur le meurtre des deux membres du Groupe des Experts et de traduire leurs auteurs devant les tribunaux.

Les experts Michael Sharp (des Etats-Unis) et Zaida Catalan (de la Suède) avaient été enlevés en RDC le 12 mars. Leurs restes avaient été découverts par les Casques bleus de la Mission des Nations unies dans le pays (MONUSCO) le 27 mars près de la ville de Kananga dans la province du Kasaï-Central.

Les membres du Conseil de sécurité ont également exprimé dans le communiqué leurs inquiétudes sur la situation humanitaire en RDC et ont souligné qu'elle avait atteint des ''proportions catastrophiques” dans certaines localités du pays, et ont exhorté les pays membres des Nations unies à accroître les financements afin de répondre de manière urgente aux besoins humanitaires pressants dans le pays.

Le communiqué du Conseil de 15 membres fait suite au rapport présenté par Jean-Pierre Lacroix, le sous-secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des Opérations de maintien de la paix, mardi dernier, sur la situation politique, humanitaire, sécuritaire et des droits de l'homme dans ce pays africain.

FIN/INFOSPLUSGABON/ITR/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon