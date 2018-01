Egypte : Arrivée du Premier ministre éthiopien au Caire pour une visite de deux jours

18 Janvier 2018

Le Caire, Egypte, 17 janvier (Infosplusgabon) - Le Premier ministre éthiopien, Hailemariam Dessalegn est arrivé, mercredi au Caire, à la tête d'une délégation de haut niveau pour une visite de travail de deux jours en Egypte, a annoncé la télévision d'Etat égyptienne.

Le programme de la visite de M. Dessalegn prévoit des entretiens, jeudi, avec le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, qualifiés par les médias d'''importants'' avant une conférence de presse animée par les deux hommes d'Etat.

Les relations entre l'Egypte et l'Ethiopie sont restées tendues, ces dernières années, à cause de différends sur le grand barrage éthiopien dénommé ''La Renaissance''. Les Egyptiens craignant que l'infrastructure influence négativement sur les quantités d'eau qui parviennent à leur pays et qui dépend totalement du fleuve Nil, soulignent les observateurs.

Plusieurs rencontres entre les responsables des deux pays n'ont pu trouver de solutions à ces différends qui ont fait l'objet d'interventions de forces régionales avec un agenda politique dans la région.

La visite du Premier ministre éthiopien à la tête d'une délégation ministérielle pour co-présider avec le président Al-Sissi, la haute commission mixte entre les deux pays présage d'une issue aux différends et constitue un signe de la détermination des deux parties de trouver les voies et moyens pour des solutions aux différends.

A la tête d'une délégation ministérielle, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workeneh Gebeyehu, est arrivée, tôt mercredi au Caire, pour une visite de plusieurs jours en Égypte, rappelle-t-on.

La délégation comprend également les ministres du Commerce, Bekele Bolado, de la Santé, Yifru Berhane, et de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Electricité, Selechi Bekele.

