Visite du président gambien au Nigeria

16 Janvier 2018

Abuja, Nigeria, 16 janvier (Infosplusgabon) - Le président gambien, Adama Barrow, a effectué, mardi, une visite officielle de 24 heures au Nigeria, où il a eu un entretien bilatéral avec son homologue nigérian, Muhammadu Buhari, au palais présidentiel à Abuja.

A l'issue de cette rencontre bilatérale, le Président Barrow a remercié le Nigeria pour son soutien et son assistance à la Gambie.

Le président gambien, qui déclare avoir effectué une visite de remerciements au Président Buhari, a rappelé comment la menace du chef d'Etat nigérian à l'endroit de l'ex-président Yaya Jammeh a permis d'assurer une transition politique en douceur dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest.

M. Jammeh avait, après sa défaite électorale face à M. Barrow en 2017, refusé de rendre le pouvoir, promettant de rester jusqu'à ce que les négociations et l'insistance des dirigeants africains le contraignent à l'exil.

Rappelant les événements et les personnes qui ont empêché le chaos et le bain de sang durant cette impasse, M. Barrow a déclaré aux correspondants du palais à Abuja que M. Buhari avait fait montre de leadership et d'une grande fermeté face à M. Jammeh.

"Ma visite est très importante pour nous. Nous avons toujours voulu vous remercier quand le Nigeria nous a apporté son soutien durant et après l'impasse. Le Nigeria soutient la Gambie depuis longtemps dans différents domaines comme l'assistance technique dans le secteur de l'éducation et la justice. Nous sommes très heureux d'être là.

"Quand nous nous sommes rencontrés au Mali, il (M. Buhari) a pris une décision en tant que leader lors d'une réunion à huis clos, faisant une déclaration qui a tout changé - que si le président gambien veut mettre la sous-région au défi, il est le bienvenu!

"Ce furent ses mots et cela a fait une grande différence. Et ce leadership étai très important non seulement pour la Gambie mais pour l'Afrique parce que le problème était un problème africain avec une solution africaine.

"Donc nous sommes très reconnaissants et c'est pourquoi nous voulions venir pour le remercier. Dans mon pays, il existe un proverbe qui dit, si tu veux remercier un fermier pour son bon travail, rends-toi dans sa ferme et c'est pourquoi nous sommes ici".

Concernant l'accord qui a permis à M. Jammeh de finalement quitter le pays, M. Barrow a dit : "En gros, l'accord était que la Cedeao était impliquée ainsi que le Pnud et la Communauté internationale pour jouer les médiateurs. Le Nigeria était impliqué, le Liberia en tant que président en exercice, le président guinéen et le président mauritanien étaient aussi impliqués.

"Le président guinéen et le président mauritanien étaient physiquement sur le terrain, pour qu'il (M. Jammeh) accepte la volonté du peuple et parte afin de nous permettre d'assumer nos fonctions. Il a accepté de partir en exil quand nous n'avons pas pu garantir sa sécurité. C'était ça l'accord".

Répondant à une question sur le rôle que le Nigeria continuera à jouer pour aider la Gambie à entreprendre certaines réformes urgentes dans le domaine de la sécurité par exemple, le Président Buhari a dit: "Nous avons fait de notre mieux dans les moments les plus critiques. J'espère que, maintenant, le président va mettre en place son équipe et nous formerons une équipe correspondante et nous assoirons ensemble pour voir comment établir un programme politique qui complètera nos efforts mutuels en matière de développement".

