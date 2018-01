Mali : lancement des travaux d'aménagement de la zone industrielle de Koulokoro (nord-est)

16 Janvier 2018

Bamako, Mali, 16 janvier (Infosplusgabon) - Le ministre malien des Mines et du Pétrole, Pr Tiémoko Sangaré, a procédé, samedi, à Koulikoro (nord-est), au lancement des travaux d’aménagement de la zone industrielle de Koulikoro, qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement industrielle du Mali, a-t-on appris, mardi, de bonne source.

La zone industrielle de Koulikoro, d'une superficie de 145 hectares, fait partie d’un programme d’aménagement de 13 zones industrielles prioritaires au Mali visant à favoriser le développement des potentialités industrielles des différentes localités du Mali. Il prévoit le développement des unités de transformation.

Pour le ministre du Développement industriel, représentant le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga, la création de cette nouvelle zone industrielle servira de site viabilisé pour la ville de Koulikoro et permettra non seulement de répondre à la demande de parcelles à usage industriel, mais aussi à la ville d’accueillir des industries, de créer de nouveaux emplois et de développer l’entrepreneuriat local.

Les perspectives pour 2018 au niveau du ministère en charge du Développement industriel portent principalement sur le lancement des projets d’aménagement des zones industrielles de Ségou (centre), Mandé (sud), Kayes (ouest) et Tombouctou (nord).

