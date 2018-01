Les farines et laits de marque Picot, Celia et Ilumel interdits de vente au Niger (Officiel)

16 Janvier 2018

Niamey, Niger, 16 janvier (Infosplusgabon) - Les farines et laits de marque Picot, Celia et Ilumel sont interdits de vente au Niger, aux termes d’un communiqué du ministère nigérien de la Santé publique rendu public mardi.

« Ces produits sont suspectés de contamination à la Salmonelle », prévient le ministre de la Santé publique, Dr Illiassous Mainassara, qui a sommé les pharmacies, les grossistes pharmaceutiques, les distributeurs et les vendeurs d’arrêter la vente desdits produits, afin de préserver la santé de la population en général et celle des nourrissons en particulier.

« Cette affaire des laits pour bébés contaminés, qui concernent 83 pays, continue de soulever des vagues en France, où plusieurs plaintes contre le laboratoire Lactalis, ont été enregistrées.

"En réactions, le Pdg du Groupe en question a annoncé qu’une vaste opération de rappel de boîtes de lait pour bébé par Lactalis est lancée. Ce sont au total 12 millions de boîtes qui seront rappelées pour les 83 pays concernés », précise le communiqué du ministère de la Santé publique.

« Depuis quelques temps, des informations qui circulent font état de la vente, aussi bien en Europe qu’en Afrique, de laits et farines infantiles des gammes Picot, Célia et Ilumel fabriqués et distribués par le laboratoire Lactalis.

