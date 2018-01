Le Directeur général de la BADEA attendu mercredi à Ouagadougou

16 Janvier 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 16 janvier (Infosplusgabon) - Le Directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Sidi Ould Tah, est attendu mercredi à Ouagadougou pour une visite de travail quatre jours au Burkina Faso, annonce un communiqué reçu mardi.

Durant son séjour, il aura un entretien avec le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, et avec le Premier ministre et les ministres de l’Economie et du Commerce.

Il échangera également avec les représentants de la Chambre de Commerce et d’industrie et visitera avec sa délégation les réalisations effectuées par les financements de la BADEA au Burkina Faso.

