Le financement, principal obstacle au développement des échanges entre la Tunisie et l'Afrique, selon le Conseil tuniso-africain

15 Janvier 2018

Tunis, Tunisie, 15 janvier (Infosplusgabon) - Le président du Conseil d'affaires tuniso-africain, Bassem Loukil, a affirmé dimanche dans un entretien avec une radio de Tunis que le problème de financements constitue encore le principal obstacle au développement des échanges entre la Tunisie et le reste de l'Afrique et ce malgré le fait que des dizaines d'entreprises tunisiennes se sont installées dans le continent.

Après avoir annoncé la tenue, les 6 et 7 février 2018, d'un Forum international du Conseil en présence de 500 participants, M. Loukil a révélé, en marge d'une réunion du Conseil destinée à préparer le programme de 2018 l'existence de nombreux projets qui n'attendent que des financements en Guinée, au Mali et en Côte d'Ivoire.

Il a indiqué que près de 80 entreprises tunisiennes évoluant dans le secteur des technologies de la communication mènent des activités en Afrique.

Le Forum de février sera marqué par la participation des acteurs tunisiens et africains dont des responsables de portefeuilles d'investissement, de la coopération internationale et du commerce, a encore indiqué M. Loukil, précisant que des autorités des institutions financières internationales seront également présentes à la rencontre qui vise à améliorer l'image de la Tunisie et de l'Afrique.

