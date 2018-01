Six trafiquants d’ivoire condamnés à 5 ans d’emprisonnement au Congo

15 Janvier 2018

Brazzaville, Congo, 15 janvier (Infosplusgabon) - Six trafiquants d’ivoire, de nationalité malienne, guinéenne, congolaise de la République Démocratique du Congo (RDC) et du Congo, ont été condamnés à Pointe-Noire, principal centre économique du pays, à 5 ans d’emprisonnement pour détention et circulation illégales et tentative de commercialisation d’une pointe d’ivoire de plus de 10 kg, a-t-on appris lundi à Brazzaville, auprès du ministère congolais de l’Environnement.

Ces peines sont assorties de dix millions de francs CFA de dommages et intérêts. Ce verdict a été rendu le 28 décembre dernier à Pointe Noire après une instruction de plus d’une année.

L’arrestation de ces individus avait eu lieu dans la capitale économique du Congo en décembre dfernier par les agents des eaux et forêts, avec le concours des éléments de la gendarmerie nationale, grâce aux informations et l'appui du Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune sauvage (PALF).

Il s’agit d’un réseau bien organisé des trafiquants d’ivoire qui s’étend jusqu’en Angola. Ces personnes incriminées dans ce réseau se partageaient les rôles pour le fonctionnement de leur trafic illégal. Leur but était de s’enrichir sur le massacre des éléphants, une pratique qui engendre une prolifération d’armes de guerre, servant à ce massacre.

L’éléphant fait partie des espèces animales protégées conformément à l’arrêté du 9 avril 2011 au Congo. L’article 27 de cet arrêté stipule : "l’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogation spéciale de l’administration des eaux et forêts, pour des besoins de la recherche scientifique".

