L'aéroport international de Tripoli évacué et les vols suspendus à cause d'affrontements armés

15 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 15 janvier (Infosplusgabon) - Tous les vols aériens de l'aéroport international de Tripoli ont été suspendus et l'infrastructure aéroportuaire totalement évacuée ce lundi matin à la suite de violents affrontements armés entre des milices locales et une force spéciale, a-t-on appris de sources sécuritaires.

L'aéroport a subi une attaque armée, ont ajouté les mêmes sources, précisant que pas moins de 15 avions étaient positionnés sur le tarmac dont certains s'apprêtant à décoller au moment où éclataient les affrontements dans les environs de l'infrastructure aéroportuaire.

Les mêmes sources ont affirmé que la force spéciale est en train de combattre ''ces criminels'' pour les empêcher de s'approcher de l'aéroport et de la prison qui s'y trouve avec plus de 2.500 détenus pour diverses affaires.

Des informations non confirmées font état de la mort de trois personnes et de 16 autres blessées, alors que de nombreuses familles ont fuit les lieux et l'état d'urgence levé dans l'hôpital de Tripoli.

Les milices assaillantes veulent prendre le contrôle de la prison de Matiga sous la tutelle de la force spéciale afin de faire évacuer les prisonniers membres des milices du Conseil consultatif des révolutionnaires de Benghazi et des éléments de l'organisation Daesh, ont indiqué des sources locales qui préfèrent garder l'anonymat.

