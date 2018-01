Le gouvernement malien adopte un projet de loi visant à soutenir les personnes vivant avec un handicap

14 Janvier 2018

Bamako, Mali, 14 janvier (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien a adopté, jeudi, sur la base d'un rapport du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire, un projet de loi relatif aux droits des personnes vivant avec un handicap, a-t-on appris, dimanche, auprès du ministère malien en charge de la Solidarité et de l'Action humanitaire.

Estimées à plus de 2,2 millions, les personnes vivant avec un handicap au Mali sont confrontées à d'énormes difficultés liées notamment à l'insuffisance de protection juridique et de préjugés, incitant le gouvernement malien à prendre en compte leurs préoccupations.

Le présent projet de loi apporte des réponses appropriées aux préoccupations des personnes vivant avec un handicap à travers, entre autres, l’adaptation du dispositif juridique et institutionnel en matière de protection sociale et de promotion des personnes vivant avec un handicap, la promotion de l’insertion sociale et de l’égalité de chances et l’adaptation des services publics et privés aux besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap.

Le projet de loi adopté participe de la mise en œuvre des dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits des personnes vivant avec un handicap.

