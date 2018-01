Togo: les manifestations cette année vont redoubler d’intensité, selon Jean-Pierre Fabre

14 Janvier 2018

Lomé, Togo, 14 janvier (Infosplusgabon) - Le chef de file de l’opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, a affirmé samedi à Lomé, que les manifestations cette année vont redoubler d’intensité, à l’issue de la manifestation de l’opposition pour réclamer des réformes institutionnelles et constitutionnelles.

« On va intensifier les manifestations et démontrer au pouvoir en place la détermination de l’opposition et des populations qui ont soif de changement », a martelé le chef de file de l’opposition, dénonçant la duplicité du pouvoir qui appelle au dialogue mais mène, au même moment, des actions qui contredisent ce qu’il tente de faire croire à l’extérieur.

Fabre, lors de l’adresse aux populations à la fin d’une longue marche sur plusieurs artères de la capitale, a appelé les populations à se montrer toujours déterminées.

Répondant aux militants du pouvoir qui demandent au Président Gnassingbé de « siffler la fin de la récréation » pour des manifestations de l’opposition, il affirme que « le pouvoir est dans sa logique de résistance » et le défie : « On verra s’il peut siffler la fin de notre mouvement; car il n’est plus crédible ».

Samedi, des milliers de manifestants de l’opposition ont battu le pavé pour réclamer le retour à la constitution de 1992 », et spécialement, ce 13 janvier, date de la commémoration de l’assassinat du premier président du Togo indépendant, Sylvanus Olympio (Ndlr: assassiné par un groupe de militaires à la tête duquel se trouvait Eyadema Gnassingbé, ancien président), profiter de l’occasion pour galvaniser ses militants à espérer gagner la lutte.

En rappel, l’opposition, depuis cinq mois, manifeste pour exiger le retour à la constitution de 1992, de profondes réformes politiques ou le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir.

