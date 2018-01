Nouakchott abritera la 62ème session de la Cadhp du 25 avril au 09 mai 2018

13 Janvier 2018

Nouakchott, Mauritanie, 13 janvier (Infosplusgabon) - La Mauritanie abritera la 62ème session de la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (Cadhp) dont les assises se déroulent du 25 avril au 09 mai, en vertu d’une convention signée vendredi après-midi entre le commissaire aux Droits de l’Homme et à l’action humanitaire, Cheikh Tourad Ould Abdel Malik, et la secrétaire générale de l’organisation panafricaine, Mary Maboreke.

Le commissaire mauritanien aux Droits de l’Homme et à l’action humanitaire justifie l’engagement de Nouakchott à abriter cette manifestation « par la volonté du gouvernement de protéger et renforcer les droits humains et des peuples sur le continent et de veiller à la mise en œuvre des dispositions relatives au protocole d’accord signé vendredi, en poursuivant son appui aux efforts de l’Afrique visant le respect des droits de l’homme et le renforcement de la démocratie ».

L’actuelle visite à Nouakchott du haut responsable de la Cadhp va servir à évaluer les préparatifs de la prochaine session.

