L'ancien parti au pouvoir en Gambie menace de 'riposter' en cas d'attaque

13 Janvier 2018

Banjul, Gambie, 13 janvier (Infosplusgabon) - Le principal parti de l'opposition gambienne, l'Alliance pour la réorientation patriotique et la construction (Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, Aprc), a indiqué que ses membres allaient se défendre au cas où ils se seraient attaqués à travers le pays.

L'avertissement fait suite aux violents affrontements survenus à Busumbala et Mankamang Kunda, au moment où le parti envisage une tournée politique nationale à travers le pays.

Fabakary Tombong Jatta, le président par intérim du parti, a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue à Tallinding, qu'ils allaient se défendre contre toute éventuelle attaque.

Infosplusgabon a appris, vendredi, que l'ancien parti au pouvoir avait fait l'objet d'attaques mardi dans la ville natale du Président Adama Barrow et qui avait fait un blessé dans les rangs des militants de l'Aprc.

Des biens parmi lesquels des maisons et des véhicules avaient été détruits au cours d'affrontements survenus mercredi et jeudi à Busumbala opposant les militants de l'Aprc aux populations locales.

M. Jatta a indiqué qu'ils traversaient "pacifiquement" Busumbala lorsqu'ils ont essuyé des jets de pierres de la part des résidents.

