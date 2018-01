Le syndicat des journalistes critique le traitement médiatique des manifestations en Tunisie

12 Janvier 2018

Tunis, Tunisie, 12 janvier (Infosplusgabon) - Le syndicat national des journalistes tunisiens a vigoureusement condamné, jeudi, les actes de violences et de destruction enregistrés ces derniers jours en Tunisie, réaffirmant sa détermination à défendre le droit de manifester, d'expression et de protester et son refus de toutes les tentatives de lier ce droit à des actes de destruction.

Le syndicat des journalistes tunisiens a déploré l'orientation opérée dans le traitement médiatique des événements en faveur du point de vue du gouvernement et des services de sécurité.

Cette orientation s'est notamment manifestée mardi soir dans l'émission ''75 minutes'' diffusée par la première chaîne de la télévision d'Etat financée par les contribuables, pendant laquelle l'invité a donné un point de vue tendant à diaboliser les contestations sociales, a expliqué l'organisation syndicale.

Elle a appelé les médias à se conformer au professionnalisme et l'éthique professionnelle tout en évitant de favoriser une partie au détriment de l'autre.

