Le premier Forum économique africain se tient à Tunis les 16 et 17 janvier

12 Janvier 2018

Tunis, Tunisie, 12 janvier (Infosplusgabon) - La première édition du Forum économique africain du Conseil économique africain (CEA) aura lieu les 16 et 17 janvier 2018 à Tunis avec la participation de 20 pays africains, des investisseurs allemands, français et italiens ainsi que des hommes d'affaires venus de la Turquie et du Mexique, a annoncé jeudi le conseiller du CEA en Tunisie, Nader Ouahchi.

''La Tunisie présidera les travaux du Forum qui vise essentiellement à soutenir l'investissement en Afrique et à encourager les entreprises tunisiennes à exporter et à s'installer dans le continent, en ce sens que la Tunisie est considérée comme la porte de l'Afrique et de l'Europe'', a-t-il ajouté.

Le Forum mettra l'accent lors des travaux sur les secteurs de l'énergie, des finances, du tourisme, des infrastructures, de l'industrie pharmaceutique, afin de renforcer les relations entre les entreprises économiques africaines.

Le Forum vise aussi la consolidation des relations économiques entre les pays africains et les organisations économiques du monde entier.

