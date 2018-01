Il y a 10 ans, Marseille fêtait le Jubilé du Père Maurice Avril en la basilique du Sacré-Cœur

12 Janvier 2018

France-Religion-Libres propos

LIBREVILLE, 12 janvier (Infosplusgabon) - « Aeterna Christi Munera » Cette messe à quatre voix de Palestrina, fut l’une des premières œuvres apprise et chantée par les Rossignols du Rhumel, dès l'arrivée du Père Jean-Claude Duhouxvotre au séminaire de Constantine…

Les éternels bienfaits, les éternelles grâces du Christ…Et aujourd’hui, en cette basilique du Sacré Cœur de Marseille, vous nous conviez pour rendre grâce à Dieu, pour célébrer, avec vous, les merveilles du Seigneur. En célébrant votre Jubilé, vos 60 ans de sacerdoce, vous voulez célébrer, cher Père, la beauté du sacerdoce, la grandeur du sacerdoce.

« Viens, suis-moi ! » L’appel du Seigneur, vous l’avez entendu très tôt, au sein de votre famille : « Dès le sein de ta mère, je t’ai appelé… ». Tout jeune, vous avez été attiré par les marches de l’autel, en servant la messe au jeune abbé Aquilina. Vous avez ouvert votre cœur à ce Dieu qui réjouit votre jeunesse…

Celui qui est saisi par le Christ, sait – comme saint Paul – en qui il a mis sa confiance. Il sait qu’il doit être capable, comme l’écrit saint Pierre, de rendre compte de l’espérance qui est en lui. Il sait qu’il doit être transparent à l’amour de Dieu qui demeure en lui. « L’amour du Christ a été répandu dans vos cœurs… » Il sait que, malgré son péché, malgré ses mains fragiles, passe par lui la Grâce divine. Il sait qu’il agit au nom du Christ, « in Persona Christi. » Il sait qu’il ne s’appartient plus : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. ». Il sait qu’il devient « père » d’une multitude de fils, dans l’unique sacerdoce du Fils Bien Aimé.

Cher Père, c’est cette Grâce du Christ qui vous habite, qui est votre force… Partout où vous êtes passé, vous en avez témoigné, vous l’avez communiqué, et vous la rayonnez. Le saint Curé d’Ars disait : « Vous ne pouvez pas vous rappeler un seul bienfait de Dieu, sans rencontrer, à côté de ce souvenir, l’image du prêtre…. Le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus. (Interventions du Père Jean-Claude Duhoux, Curé d’Endoume)

