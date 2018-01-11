الوزير الأول الإيفواري يشارك في ملتقى دافوس الاقتصادي العالمي

11 Janvier 2018

أفادت مصادر رسمية أن الوزير الأول الإيفواري أمادو غون كوليبالي سيشارك من 23 إلى 26 يناير الجاري بمدينة دافوس السويسرية في أعمال الدورة الـ48 للمنتدى الاقتصادي العالمي.





وسيقود الوزير الأول غون كوليبالي وفد الكوت ديفوار إلى الدورة الـ48 لهذا الملتقى السنوي الذي اختير له محور "بناء مستقبل مشترك في عالم متصدع".



وسيشارك كوليبالي خلال الملتقى في ندوتين حولي محوري "الآفاق في إفريقيا جنوب الصحراء" و"تحسين الاستفادة من الطاقة في إفريقيا".



وتهدف دورة 2018 من الملتقى الاقتصادي العالمي إلى تجديد التزام المسؤولين من كافة الآفاق بكتابة تاريخ مشترك لتحسين أحوال العالم.



يشار إلى أن الملتقى الاقتصادي العالمي تنظمه مؤسسة غير ربحية تحمل نفس الإسم أسسها البروفيسور الألماني في الاقتصاد كلاوس شواب سنة 1971 .

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