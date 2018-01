Pétition en Mauritanie pour la reconnaissance d'un parti politique

11 Janvier 2018

Nouakchott, Mauritanie, 11 janvier (Infosplusgabon) - Les Forces Progressistes pour le Changement (Fpc), une organisation de la mouvance nationaliste noire issue des Forces de Libération Africaine de Mauritanie (Flam), ont publié, mercredi, une pétition visant à recueillir des signatures favorables à leur reconnaissance par les autorités.

Cette pétition a été signée par plusieurs figures de l’opposition et des personnalités issues de la société civile, à l’image d’Ahmed Ould Daddah, leader du Rassemblement des Forces Démocratiques (Rfd), plusieurs fois candidat malheureux à une élection présidentielle, Mohamed Ould Maouloud, président de l’Union des Forces de Progrès (Ufp) et président en exercice du Forum National pour la Démocratie et l’Unité (Fndu), Bodiel Ould Houmeid, député et leader du Parti El Wiam (opposition dite modérée).

Les responsables du Fpc sont rentrés en Mauritanie il y a trois ans, après plus de 30 années d’exil. Ils ont introduit une demande de reconnaissance de ce nouveau parti. Celle-ci a été rejetée par l’administration. Une décision qui a fait l’objet d’un recours devant la cour suprême en 2015.

Mais la haute juridiction n’a toujours pas statué sur le pourvoi en cassation.

Créées en 1983, les Forces de Libération Africaines de Mauritanie (Flam), dont le nom symbolise la répression qui s’est abattue sur toute la communauté négro-africaine sous le régime du Président Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya (1984-2005) ont connu deux scissions au cours des 10 dernières années, notent les observateurs.

FIN/INFOSPLUSGABON/AEZ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon