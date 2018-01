''Express Air Cargo'' de Tunisie va lancer 25 nouvelles dessertes aériennes sur l’Afrique et le Moyen-Orient

10 Janvier 2018

Tunis, Tunisie, 10 janvier (Infosplusgabon) - La compagnie ''Express Air Cargo'', leader du fret aérien tunisien, va lancer, à la fin du mois de janvier, 25 nouvelles lignes aériennes tout cargo à partir de Tunis, et ce, principalement sur l’Afrique et le Moyen-Orient, a annoncé, mardi, lors d'une conférence de presse à Tunis, son PDG, Anis Riahi.

Il s’agit de 21 dessertes qui vont couvrir plusieurs pays de l’Afrique Centrale et de l’Ouest, et trois autres nouvelles liaisons qui seront mises en service en janvier pour couvrir Égypte, la Jordanie et le Liban, a-t-il précisé.

Le dispositif mis en place bénéficiera d’une desserte pour les principales destinations par appareils gros porteurs Boeing 737-400, d’une capacité de 26 tonnes, qui seront relayés par des petits porteurs pour les autres stations, a ajouté M. Riahi, indiquant qu’un Boeing 737-400 sera déployé à partir de Tunis, dès fin janvier, et effectuera un vol quotidien vers l’Afrique Centrale et de l’Ouest.

Les trois autres avions seront basés l’un à Douala, pour relier le Gabon, la Guinée équatoriale, la RD Congo et Congo Brazzaville, et les deux autres, en Guinée-Conakry, pour couvrir l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest, a-t-il dit, soulignant qu'au total, la flotte comprendra, en 2018, pas moins de sept appareils en service pour atteindre 14 avions d’ici 2021.

Le programme prévoit la desserte des pays africains suivants: Maroc, Égypte, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Congo-Brazzaville, RD Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Liberia, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo.

FIN/INFOSPLUSGABON/PZS/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon