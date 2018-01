Suivi du programme de santé de base financé par l'Ue dans six municipalités libyennes

10 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 10 janvier (Infosplusgabon) - Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme de promotion du système de la santé en Libye financé par l'Union européenne (Ue) dans six municipalités libyennes, une délégation du Département des soins de santé de base du ministère de la Santé, accompagnée du délégué de l'Ue, s'est rendue dans la municipalité de Zliten (est).

La délégation a rencontré, lors de la visite, le maire par intérim de la commune de Zliten Mustapha Ben Aïcha, les membres du conseil municipal, le directeur du Département des services de santé, le directeur adjoint de l'hôpital de Zliten et les directeurs des centres de santé dans la région, a indiqué, mardi, un communiqué du Bureau d'information municipal.

L'équipe de travail choisie pour mettre en œuvre le programme de santé a présenté une base de données sur les centres de santé municipaux, la fréquence et les services de santé fournis, a indiqué la même source.

Le maire a souligné son soutien au programme de l'Union européenne avec les moyens disponibles et la volonté de surmonter les difficultés dans sa mise en œuvre dans la municipalité de Zliten.

Pour sa part, le directeur du Département des soins de santé de base au ministère de la Santé, Dr. Ghassan Karim, a indiqué que ce programme renforcera le principe de la décentralisation du système de santé en Libye, soulignant que " la tendance à la mise en œuvre de l'expérience pilote nous permettra de parvenir à un système de santé intégré étant donné que les budgets de l'Etat doivent être préparés en fonction des services offerts à la population".

La délégation a, à la fin de la visite, effectué une tournée dans un certain nombre de centres de santé municipaux et a examiné de près la préparation des centres de santé en ce qui concerne la construction, l'équipement, et l'itinéraire suivi par le patient.

Il est à noter que l'Union européenne a choisi six municipalités pour l'expérience de la mise en œuvre du projet du renforcement du système de santé en Libye, à savoir, Souk Jumaa, Gharyan, Benghazi, Zenten, Sebha et Zliten.

