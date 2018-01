Kenyatta donne ordre à la police de prendre en main la circulation routière suite à l'augmentation des accidents

10 Janvier 2018

Meru, Kenya, 10 janvier (Infosplusgabon) - Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a donné l'ordre à la police, mardi, de reprendre en main la circulation routière et des opérations de transport qui étaient sous la responsabilité de l'Autorité nationale chargée du transport et de la sécurité (National Transport and Safety Authority).

L'annonce fait suite à une série d'accidents de la circulation qui ont fait plus de 300 morts au cours de ces dernières semaines.

M. Kenyatta a déclaré que la décision a pour but de réduire les accidents de la circulation qui on connu une hausse dans un passé récent, avec un bilan lourd en pertes humaines au Kenya.

Il a donné l'assurance que le gouvernement allait continuer à accroître ses efforts pour sécuriser les routes.

“Aujourd'hui, je tiens à annoncer que nous avons décidé en tant que gouvernement que tous les agents de la Ntsa sont relevés de leur mission consistant à veiller sur la circulation routière au profit de la police qui va rétablir l'ordre sur les routes”, a déclaré le Président Kenyatta.

Le Président Kenyatta, accompagné de son vice-président, William Ruto, s'est exprimé à Maili Tatu dans la commune de Meru lors des funérailles de trois évêques de l'Église africaine de la Pentecôte indépendante (African Independent Pentecostal Church of Africa, Aipca).

Les évêques de Meru, dans l'est du Kenya – Philip Kubai, président du synode Aipca B en provenance du diocèse de Ntonyiri, Moses Ntoeruri du diocèse d'Igembe et Stanley Karuru du diocèse d'Igembe central – ont péri le 29 décembre suite à un accident de la route survenu à Wamumu à Mwea, dans la commune de Kirinyaga.

Le Président Kenyatta a exhorté tous les Kényans à également jouer leur partition en respectant le code de la route et en veillant à un bon état de leurs véhicules et à ce que les conducteurs indisciplinés soient dénoncés auprès des autorités.

“Malgré les mesures prises par le gouvernement pour mettre un terme aux morts stupides sur nos routes, tous les Kényans doivent jouer leur partition dans ce sens”, a déclaré le Président Kenyatta.

Il a également rendu un vibrant hommage aux évêques disparus et a déclaré que leur mort constituait une grosse perte pour leurs familles, l'église et la communauté chrétienne, selon un communiqué de la Présidence.

FIN/INFOSPLUSGABON/PZS/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon