L'armée nigériane a tué 107 combattants de Boko Haram

10 Janvier 2018

Abuja, Nigeria, 10 janvier (Infosplusgabon) - L'armée nigériane a annoncé, mardi, que ses forces, dans le cadre de l'opération LAFIYA DOLE déployée dans le nord-est du Nigeria, avaient tué 107 combattants de Boko Haram.

L'armée a également indiqué que l'armée avait perdu trois de ses éléments et un garde civil en soutien aux forces armées.

Le porte-parole de l'armée nigériane, le général de brigade Sani Kukasheka Usman, a également indiqué, dans un communiqué, que les forces armées avaient saisi plusieurs armes de différents calibres et des munitions des terroristes de Boko Haram dans leurs repaires dans la région du Lac Tchad.

Selon Usman, “les troupes déployées dans l'opération LAFIYA DOLE ont réalisé d'énormes progrès dans l'opération DEEP PUNCH 2 en cours dans les différents secteurs. Les soldats ont déjà neutralisé 50 combattants de Boko Haram, détruit et capturé plusieurs armes de grand calibre et des munitions, surtout dans la grande zone du Lac Tchad.

“L'armée a délogé, lundi, les combattants de Boko du village de Metele village, de Tumbun Gini et de Tumbun Ndjamena. Au cours des opération, les terroristes de Boko Haram ont abandonné la zone dans le désarroi laissant derrière eux des moyens de subsistance, de larges quantités d'aliments, des motocyclettes et des ânes.

A Metele, les terroristes ont cependant tenté d'attaquer les troupes au port, mais se sont vus opposer une farouche résistance et ont enregistré beaucoup de blessés dans leurs rangs. L'armée a neutralisé plus de 57 d'entre eux, détruit des lance-roquettes, entre autres équipements. Les vaillants soldats ont également découvert la base logistique des terroristes à Tumbu Ndjamena qui contenait des réserves de poissons, de la nourriture, du carburant et des motocyclettes. Tous ces matériels ont été immédiatement détruits.

“ Les soldats ont également capturé un missile anti-aérien, 116 cartouches de munitions de 12,7mm dotés d'attaches métalliques, quatre fusils Ak-47, 57 cartouches de 7,62mm (Spéciales), deux mitrailleuses légères, deux lance-grenades (Rocket Propelled Grenade 7, RPG 7), des tubes avec une Bombe RPG et deux grenades à main déjà amorcées, 36 grenades à main. Parmi les autres matériels saisis figurent un petit panneau solaire avec un téléphone mobile Gionee, un livre du Saint Coran, six recueils d'Hadith ainsi que cinq camions mitrailleurs (qui ont été détruits).

“ Malheureusement, quatre de nos soldats ont payé de leurs vies alors que neuf autres ont été blessés durant ces opérations. Un véhicule de Boko Haram bourré d'explosifs artisanaux a heurté un véhicule du Mrap qui a explosé tuant trois soldats, un civil de la force opérationnelle interarmées Jtf et blessant d'autres soldats. Les corps des vaillants soldats tombés et les blessés ont été évacués vers les services médicaux de la 8ème Division et vers l'Hôpital à Monguno”.

